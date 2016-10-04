В серьезном дорожно-транспортном происшествии на юго-западе Москвы пострадало восемь человек, в том числе и шестилетний ребенок. На Киевском шоссе столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

Сообщается, что в маршрутном такси пострадали восемь человек, среди них - двое детей. Шестилетний ребенок был срочно госпитализирован в больницу на специально вызванном вертолете. В общей сложности в автобусе и маршрутке было порядка 60 человек. В настоящее время на месте аварии работают бригады скорой помощи, работники спасательных служб и инспекторы полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.