В Вятской школе олимпийского резерва ЧП: жеребец лягнул девушку в лицо

Воспитанница конной секции была доставлена в больницу с переломом лицевого скелета, челюсти и ключицы. Перед тренировкой жеребец «Венец солнца» неожиданно перепрыгнул ограждение и лягнул девушку в лицо.

Рядом с 15-летней девушкой в этот момент находился тренер. По мнению прокуратуры Кировской области, он ответственен за то, что воспитанница секции получила такие тяжелые травмы. Тренер не обеспечил безопасность девушки, и вообще в этот момент не находился рядом.

Руководителям секции вменяется в вину, что их сотрудник не сдал зачет по предмету "охрана труда" и при этом работал с ребятами.

После прокурорской проверки, на директора предприятия был наложен штрав в 16 тысяч рублей, а на юрлицо - 55 тысяч рублей.

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