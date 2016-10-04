СРОЧНО
|16:02  Смертельный прыжок российского бейсджампера во французских Альпах (ВИДЕО) |15:08  Сбитая корова отлетела на женщину-пастуха |15:02  Под Одессой дом фермера забросали гранатами |13:40  Врачи рассказали о состоянии ослепших после укола пациентов |13:35  В Люберцах пенсионер умер после рентгена |13:05  В центре Москвы на площадку детского сада упал башенный кран |13:01  "Нефтяная игла" Минэнерго длиннее, чем у Грефа |12:45  В Пермском крае учительницу заподозрили в издевательстве над первоклассником |11:58  Россия поддержит ОПЕК по заморозке объемов добычи нефти |11:35  В Москве обстреляли автобус |11:33  Гинер задумался о продаже ЦСКА |11:15  В Кирове пассажир откусил кондуктору ухо |10:43  Минфин предлагает максимально увеличить секретные расходы бюджета |10:28  Госдума анонсировала ответ на приостановку переговоров по сирийскому конфликту со стороны США |09:55  Госдеп США сообщил о готовящемся визите Нуланд в Москву |09:20  Белый дом заявил, что Москва приписала себе чужие успехи в Сирии |08:54  Донская экономика удивила инвесторов своим ростом |08:52  МИД России подозревает, что США готовы пойти на сделку с террористами в Сирии |08:41  Якутский студент набросился с кулаками на преподавателя (ВИДЕО) |08:26  Эксперт высказался о возможности военного столкновения России и США на территории Сирии |07:34  Трое полицейских в Бурятии подозреваются в применении пыток к задержанным |03.10 21:40  Президент Эстонии : Я могу общаться и на русском языке |03.10 21:23  Заместителя председателя Банка России уволили с признательностью |03.10 21:21  США прекратили сотрудничество с Россией по Сирии |03.10 21:06  Советника российского президента на Украине грозят посадить пожизненно |03.10 20:17  МВФ: Экономика Украины восстанавливается |03.10 20:07  В Волгограде завершился розыгрыш Кубка России по ММА |03.10 19:55  У памятника Свободы в Риге задержаны туристы без штанов |03.10 19:37  Путин потребовал от США возмещения ущерба от санкций |03.10 19:18  Лукашенко: МВФ хочет уничтожить белорусов

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Происшествия

Сбитая корова отлетела на женщину-пастуха

4 октября 2016, 15:08 [«АН-онлайн», В. Александрова ]

Сбитая корова отлетела на женщину-пастуха
globallookpress.com

Водитель сбил корову, она находилась на проезжей части. От сильного удара животное отлетело на пожилую женщину.

Авария произошла в Городищенском районе Волгоградской области около 19:00. Как сообщили интернет-газете «Кривое зеркало» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, там 34-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», ехал со стороны поселка Аэропорт в сторону поселка Степной.

Именно там мужчина и сбил корову, животное в это время стояло на дороге. От сильнейшего удара корова отлетела и сбила 60-летнюю погонщицу скота. Женщина получила множественные ушибы и обратилась за помощью к врачам.

по сообщению интернет-газеты "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" 04.10.16

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Смертельный прыжок российского бейсджампера во французских Альпах (ВИДЕО)

Смертельный прыжок российского бейсджампера во французских Альпах (ВИДЕО)

Россиянин Расим Нагимьянов трагически погиб в Альпах. Трагедия произошла в минувший понедельник днем в районе Шамони. Причиной смерти спортсмена, который выполнял полет, стал нераскрывшийся парашют.

//Экономика

"Нефтяная игла" Минэнерго длиннее, чем у Грефа

"Нефтяная игла" Минэнерго длиннее, чем у Грефа

Россия имеет запасы углеводородного топлива в несколько раз больше, чем назвал глава Сбербанка России, экс-министр экономики Герман Греф. Замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов уверен, что их хватит на 40-50 лет.

//Экономика

Минфин предлагает максимально увеличить секретные расходы бюджета

Минфин предлагает максимально увеличить секретные расходы бюджета

Поправки российского Минфина в бюджет 2016 года предусматривают увеличение расходов по закрытой части (секретные и совершенно секретные ассигнования) почти на 680 миллиардов рублей, или 22% от общих расходов.

//Общество

Опубликован указ о полномочиях Росгвардии

Опубликован указ о полномочиях Росгвардии

Указ президента «О Федеральной службе войск национальной гвардии» сегодня опубликован на портале правовой информации. В документе регламентированы полномочия и структура российской Нацгвардии.

//Криминал

С нового года в России введут новый вид уголовного наказания

С нового года в России введут новый вид уголовного наказания

Со следующего года в России начнут применять новый вид уголовного наказания — принудительные работы, являющийся трудовой альтернативой лишению свободы. Осужденные не смогут сами выбирать вид принудительных работ.

//Криминал

В Москве со стрельбой задержали двух угонщиков дорогостоящих иномарок (ВИДЕО)

В Москве со стрельбой задержали двух угонщиков дорогостоящих иномарок (ВИДЕО)

Сотрудники московского угрозыска с участием СОБРа задержали двоих участников этнической группировки, подозреваемых в серии краж дорогостоящих американских иномарок. Преступники оказали сопротивление.

//Происшествия

Врачи рассказали о состоянии ослепших после укола пациентов

Врачи рассказали о состоянии ослепших после укола пациентов

Специалисты скандально прославившейся столичной клиники им.Гельмгольца рассказали о состоянии ослепших пациентов. По их словам, после проведенной операции все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

//Непознанное

Гуманоиды покинули инопланетную станцию в созвездии Лебедя

Гуманоиды покинули инопланетную станцию в созвездии Лебедя

Ученые развенчали ранее выдвинутое предположение о наличии рядом со звездой KIC 8 462 852 в созвездии Лебедя искусственных сооружений, возможно построенных гуманоидами и служащих для подпитки энергией.

//Общество

Стала известна сумма, которую заплатит «Ревизорро» по суду

Стала известна сумма, которую заплатит «Ревизорро» по суду

Более 693 тысяч рублей обязан выплатить ресторану «Роял бургер» телеканал «Пятница!» за программу «Ревизорро». Это меньше суммы иска. Судебное решение опубликовано в прошлом декабре, сумма штрафа стала известна сейчас.

//Криминал

За помощь в раскрытии убийства волгоградской школьницы обещан миллион рублей

За помощь в раскрытии убийства волгоградской школьницы обещан миллион рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пообещал выплатить миллион рублей за помощь в раскрытии зверского убийства местной девятиклассницы Екатерины К., найденной в мусорном баке.

//В мире

Геологи нашли разлом, из-за которого Северная Америка могла расколоться пополам

Геологи нашли разлом, из-за которого Северная Америка могла расколоться пополам

Первые подробные сейсмологические "фотографии" гигантского разлома, что пересекает центральные регионы Соединенных Штатов с севера на юг, представили ученые-геологи из университета Вашингтона.

//Новости ADWILE

//Общество

СМИ: Власти Филиппин создали спецкоманды для ликвидации наркоманов

СМИ: Власти Филиппин создали спецкоманды для ликвидации наркоманов

Журналисты Филиппин сообщают о создании в стране специальных подразделений для физического уничтожения наркоманов. Задачи команд просты: убийство наркоманов, тех, кто продает им зелье и других преступников.

//Общество

Собянин отправил в отставку чиновника, отвечавшего за безопасность митингов

Собянин отправил в отставку чиновника, отвечавшего за безопасность митингов

Столичный градоначальник Сергей Собянин объявил об отставке главы департамента региональной безопасности Алексея Майорова, который отвечал за проведение и безопасность митингов в Москве.

//Происшествия

Сбитая корова отлетела на женщину-пастуха

Сбитая корова отлетела на женщину-пастуха

Водитель сбил корову, она находилась на проезжей части. От сильного удара животное отлетело на пожилую женщину. Женщина получила множественные ушибы и обратилась за помощью к врачам.

//Происшествия

Под Одессой дом фермера забросали гранатами

Под Одессой дом фермера забросали гранатами

Резонансное дело расследуют криминалисты Одессы (Украина). Поздно вечером 3 октября вечером неизвестные бросили две противотанковые гранаты Ф-1 во двор владельца фирмы "Владычень" Николая Карапетрова.

//Образование

Эксперты усомнились в нужности ЕГЭ в школе

Эксперты усомнились в нужности ЕГЭ в школе

Министр российского образования Ольга Васильева предложила ввести в вузах дополнительные вступительные экзамены и это вызвало негативную реакцию у специалистов, они спрашивают: «А тогда ЕГЭ зачем?»

//Общество

Как «поллитровку» раздавить на двоих

Как «поллитровку» раздавить на двоих

Минфин и ФАС, подкачав административные мускулы практически на всех отраслях российской экономики, дружно глянули на водочный рынок России. Отрасль привлекла противоречивое внимание двух серьезных госструктур неспроста.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Депутатом Городского совета Омска станет бывшая танцовщица гоу-гоу

Депутатом Городского совета Омска станет бывшая танцовщица гоу-гоу

Бывшая танцовщица гоу-гоу Екатерина Маленьких станет депутатом омского Городского совета. В списке партии ЛДПР ее фамилия числится сразу после Антона Берендеева, который ушел в Законодательное собрание.

//Наука

Нобелевскую премию по физике вручат группе американцев

Нобелевскую премию по физике вручат группе американцев

Стали известны имена представленных к награждению Нобелевской премией по физике. В этом году её присудили американским учёным Дэвиду Таулессу, Дункану Халдейну и Джону Костерлицу за одно общее достижение.

//В мире

По российскому посольству в столице Сирии открыли минометный огонь

По российскому посольству в столице Сирии открыли минометный огонь

По посольству РФ в сирийской столице был открыт огонь из минометов. Российское Министерство Внутренних дел сообщает, что жертв среди сотрудников дипмиссии нет. Огонь велся со стороны пригорода Дамаска.

//Происшествия

В Люберцах пенсионер умер после рентгена

В Люберцах пенсионер умер после рентгена

В одной из клиник подмосковного города Люберцы во время приема у врача скончался пожилой мужчина. Обратиться за медицинской помощью его вынудили боли в боку. Однако сразу после рентгена ему стало плохо.

//Происшествия

В центре Москвы на площадку детского сада упал башенный кран

В центре Москвы на площадку детского сада упал башенный кран

На одной из строек в центре столицы случилось чрезвычайное происшествие. Башенный кран рухнул на территорию детского садика, повредив ограждение. При этом постройки на территории учреждения не были повреждены.

//Происшествия

В Пермском крае учительницу заподозрили в издевательстве над первоклассником

В Пермском крае учительницу заподозрили в издевательстве над первоклассником

Родители ученика первого класса обратились в общественную организацию “За права детей на образование в Пермском крае”. По их словам, учительница школы, в которой учится их сын, издевается над ним.

//Новости партнеров

//Общество

Фонд по контролю за качеством жилья переселенцев держит вопрос на контроле

Фонд по контролю за качеством жилья переселенцев держит вопрос на контроле

На сайте Фонда ЖКХ fondgkh.ru в разделе «На контроле» представлены сведения по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

//Шоу-бизнес

Земфира завершила концертную деятельность

Земфира завершила концертную деятельность

Земфира объявила о завершении концертной деятельности, по крайней мере, в России. Последнее выступление в рамках гастрольного тура «Маленький человек» состоялось в Екатеринбурге 26 сентября.

//В мире

В украинской Раде предлагают выдворить из страны российских журналистов

В украинской Раде предлагают выдворить из страны российских журналистов

В Верховной Раде внесено предложение выдворить из страны подавляющее большинство российских журналистов. С таким заявлением выступил Алексей Гончаренко, замглавы фракции “Блока Петра Порошенко”.

//Экономика

Россия поддержит ОПЕК по заморозке объемов добычи нефти

Россия поддержит ОПЕК по заморозке объемов добычи нефти

Россия поддержит заморозку объемов добычи нефти, если страны-экспортеры нефти (ОПЕК) согласуют окончательное решение, заявил о позиции властей глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

//Общество

Николай Дроздов предложил читать Библию с экранов телевизоров

Николай Дроздов предложил читать Библию с экранов телевизоров

Бессменный ведущий телепрограммы “В мире животных” и член Общественной палаты Николай Дроздов выступил с предложением зачитывать отрывки из Библии на ведущих телеканалах и радиостанциях страны.

//ВПК

Американский военный эксперт назвал лучшее оружие российского флота

Американский военный эксперт назвал лучшее оружие российского флота

Американский аналитик назвал наиболее опасное оружие российского флота. Это атомные подлодки проекта 885 «Ясень», фрегаты проекта 22350 «Адмирал Григорович», а также ракеты «Циркон» и крылатые «Калибр».

//Общество

Столетие Калашникова будет отпраздновано на высшем уровне

Столетие Калашникова будет отпраздновано на высшем уровне

100-летие знаменитого советского оружейного конструктора Михаила Калашникова будет отпраздновано на государственном уровне. Сегодня опубликован соответствующий указ президента РФ Владимира Путина.

//Происшествия

В Москве обстреляли автобус

В Москве обстреляли автобус

В Москве двое злоумышленников открыли огонь по автобусу из пистолета. В правоохранительные органы обратился водитель транспортного средства. Он сообщил, что боковое стекло автобуса было разбито выстрелами.

//Спорт

Гинер задумался о продаже ЦСКА

Гинер задумался о продаже ЦСКА

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что президент и владелец ЦСКА Евгений Гинер якобы задумался о продаже московского футбольного клуба, в связи с чем у спортсменов могут возникнуть проблемы с финансированием.

//Происшествия

В Кирове пассажир откусил кондуктору ухо

В Кирове пассажир откусил кондуктору ухо

В Кирове накануне днем пассажиры автобуса стали свидетелями потасовки, возникшей между женщиной-кондуктором и одним из пассажиров. Инцидент закончился для женщины плачевно, ей потребовался больничный.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры