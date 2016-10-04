Под Одессой дом фермера забросали гранатами

Резонансное дело расследуют криминалисты Одессы (Украина). Поздно вечером 3 октября вечером неизвестные бросили две противотанковые гранаты Ф-1 во двор владельца фирмы "Владычень" Николая Карапетрова.

Инцидент произошел около 22.00: во двор и в окно дома фермера неизвестные бросили две гранаты Ф-1. Первым взрывом разметало по двору все имущество, в том числе и автомобиль фермера, а вторая угодила в окно детской комнаты, где в то время находилось двое детей. Глава семьи сообщил следствию, что детей взрыв просто чудом не задел осколками, разрушив мебель и стену дома.

Родные фермера считают, что нападение связано с профессиональной деятельностью владельца сельхозпредприятия, которое процветает, приватизируя технику, землю и переманивая к себе земельных пайщиков, передает korrespondent.net.