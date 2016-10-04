20 человек приняло участие в тушении пожара на Нововятском лыжном комбинате

Вчера вечером в Нововятском районе города Кирова был отчетливо ощутим запах гари. В центральной части района он был очень сильный. Позже выяснилось, что в 19 часов вечера вспыхнул пожар на НЛК.

В цехе Нововятского лыжного комбината по производству ориентированно-стружечной плиты произошел сбой в работе оборудования. В результате оно загорелось. По сообщению ГУ МЧС по Кировской области, огонь перекинулся на установленную в цехе вентиляцию, из-за чего она закоптилась.

В тушении пожара принимало участие 6 машин и 20 человек, сообщает "Нововяск.рф". Пострадавших среди сотрудников Нововятского лыжного комбината нет. Материальный ущерб сейчас уточняется.

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