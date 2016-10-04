Врачи рассказали о состоянии ослепших после укола пациентов
4 октября 2016, 13:40 [ «АН-онлайн» ]
Специалисты скандально прославившейся столичной клиники им.Гельмгольца рассказали о состоянии ослепших пациентов. По их словам, после проведенной операции все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.
Как уже писали «Аргументы недели», 10 человек разом потеряли зрение после уколов в известной клинике. Люди, у которых было диагностировано отслоение сетчатки, обратились к офтальмологам в Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца. Им сделали укол препарата «Авастин», после чего они начали жаловаться на полное отсутствие зрения.
«Мы можем говорить о положительной динамике, состояние глаз значительно улучшилось», — говорится в распространенном заявлении медучреждения.
Возможной причиной трагедии могло стать введение некачественного препарата. При этом производитель "Авастина" заявляет, что зарегистрированный в России в 2005 году препарат предназначен исключительно для онкологии, но никак не для офтальмологии.
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