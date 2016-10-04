В Люберцах пенсионер умер после рентгена

В одной из клиник подмосковного города Люберцы во время приема у врача скончался пожилой мужчина. Обратиться за медицинской помощью его вынудили боли в боку.

Как сообщает Life, пенсионер в сопровождении сына пришел в медицинский центр “Институт здоровья”. Его беспокоили боли в легких, поэтому он хотел сделать рентген. Однако сразу после процедуры мужчина почувствовал себя плохо, пожаловался на удушье. Усилия медиков оказались тщетными, пациент скончался, несмотря на примененные реанимационные меры.

По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт, вызванный плохим состоянием организма пожилого мужчины.

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