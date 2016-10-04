Трое в лодке: двое спасены, третьего ищут

3 октября у Котельнича, в районе старого порта перевернулась весельная лодка. В ней находилось трое человек, которые рыбачили. Очевидцы тут же позвонили в городскую единую диспетчерскую службу.

По информации "Типичный Котельнич", двум рыбакам — мужчине и женщине — удалось зацепиться за нос лодки. Они звали на помощь. Сотрудники Котельничского ГИМС тут же выехали на место происшествия. Им удалось отыскать лодку и прийти на помощь утопающим.

Их на служебном катере быстро привезли на берег, где их уже ждали медики. А вот третьего человека найти так и не удалось, поиски продолжаются.

Надо отметить, что все трое были без спасательных жилетов.

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