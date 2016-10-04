В Пермском крае учительницу заподозрили в издевательстве над первоклассником

Родители ученика первого класса обратились в общественную организацию “За права детей на образование в Пермском крае”. По их словам, учительница школы, в которой учится их сын, издевается над ним.

Ребенок неоднократно жаловался на то, что педагог могла позволить себе оскорбить его на уроке и даже ударить дневником. Родители дали мальчику диктофон, чтобы он сделал запись урока, после чего обратились к общественникам. В настоящее время проводится проверка.

По мнению родителей мальчика, причиной такого поведения педагога является их отказ сдать деньги на рабочие тетради. Однако представитель общественной организации подчеркивает, что тетради должны предоставляться учебным заведением. Если же они отсутствуют в программе, то школа не должна их использовать в учебном процессе, а следовательно, и требовать их покупки с родителей.

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