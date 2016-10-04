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В Москве обстреляли автобус

4 октября 2016, 11:35 [ «АН-онлайн» ]

В Москве обстреляли автобус
Фото: globallookpress.com

В Москве двое злоумышленников открыли огонь по автобусу из пистолета. В правоохранительные органы обратился водитель транспортного средства. Он сообщил, что боковое стекло автобуса было разбито выстрелами.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Им удалось задержать злоумышленников, у одного из которых был изъят пистолет калибра 4,5мм, - сообщает Life. В данный момент личности подозреваемых установлены. Мотивы нападения и обстоятельства произошедшего инцидента выясняются.

Ранее уроженец Северного Кавказа обстрелял из пневматического оружия поезд метро. Выстрелами оказались разбиты два оконных стекла, однако среди пассажиров никто не пострадал.

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