В Кирове пассажир откусил кондуктору ухо

В Кирове накануне днем пассажиры автобуса стали свидетелями потасовки, возникшей между женщиной-кондуктором и одним из пассажиров. Инцидент закончился для женщины плачевно.

Как сообщают очевидцы, ничем не примечательный мужчина вошел в салон автобуса на одной из остановок. Он оказался знакомым кондуктора, так что какое-то время они мирно беседовали на заднем сидении, но уже достаточно скоро между ними вспыхнула ссора. В данный момент неизвестно, что послужило причиной конфликта.

Шум на задней площадке автобуса привлек внимание пассажиров. Очевидцы сообщают, что мужчина накинулся на кондуктора и от злости вцепился ей в ухо. У женщины оказалась откушена часть ушной раковины. В данный момент она находится на больничном. Нападавший задержан.

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