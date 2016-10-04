Студент якутского технологического колледжа набросился с кулаками на преподавателя, однако неожиданно для себя получил отпор от вставших на защиту педагога учащихся.

Конфликт разгорелся во время одного из занятий. Молодой человек на лекции по физике слушал музыку и полностью игнорировал преподавателя. Когда же тот попытался привлечь внимание студента и забрать наушники, юноша пришел в ярость и бросился на педагога. Он успел нанести преподавателю удар кулаком в лицо, прежде чем вмешались другие студенты.

Агрессивно настроенного молодого человека оттащили от педагога и выпроводили из аудитории. В данный момент по факту случившегося начата проверка.

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