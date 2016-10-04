Трое полицейских в Бурятии подозреваются в применении пыток к задержанным

Трое сотрудников МВД были заподозрены в превышении должностных полномочий после того, как один из задержанных был госпитализирован в связи с побоями.

Проводится проверка в отношении троих полицейских, в том числе и начальника отделения уголовного розыска. В данный момент проверяются факты побоев, применения электрошокера и других издевательствах, примененных к задержанным в ходе допроса. Известно, что один из подозреваемых в краже был доставлен в больницу, а мужчина, проходивший по делу как свидетель, покончил с собой.

Начальник отделения уголовного розыска взят под стражу, двое других подозреваемых находятся под домашним арестом.

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