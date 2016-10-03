В Петербурге девушка попала под электричку

Трагедия произошла на станции Новый Петергоф в Санкт-Петербурге. Под электропоезд случайно попала 17-летняя девушка. Пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована в ближайшую больницу.

Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ сообщает, что в данное время пострадавшая девушка находится в крайне тяжелом состоянии, передает «Росбалт».

По данным следствия, несчастье произошло в компании подростков, которые отмечали День рождения рядом со станцией. Одна девушка отбилась от компании, а через несколько часов родственники обнаружили ее на путях с тяжелыми травмами, и вызвали медиков и полицию. Следователи транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия.