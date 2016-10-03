У памятника Свободы в Риге задержаны туристы без штанов

В центре Риги 3 октября полиция задержала двух туристов из Норвегии за то, что они сняли штаны у памятника Свободы. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Выяснилось, что туристы были изрядно пьяны.

По информации полиции, мужчины вскарабкались на монумент и прямо у надписи «Отечеству и свободе» спустили штаны, повернувшись к площади спиной, - туда, где находились люди. За эту выходку обоих доставили в полицейский участок, где за неуважение к символу независимости и свободы Латвии каждому из туристов был выписан штраф на 450 евро. Перед тем, как выписать штраф, полицейские провели медицинское освидетельствование туристов и убедились, что те были пьяны, передает «Лента.ру».

Памятник Свободы в Риге был установлен в 1935 году. Он посвящен павшим борцам за независимость Латвии.