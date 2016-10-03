В Каменске-Уральском старушка "заказала" собственную дочь
3 октября 2016, 13:15 [ «АН-Екатеринбург» ]
В Каменске-Уральском продолжается расследование уголовного дела в отношении 80-летней местной жительницы. Ее обвиняют в «приготовлении к убийству двух лиц из корыстных побуждений или по найму» (ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, 80-летняя пенсионерка в июле 2016 года обратилась к одному из местных жителей и попросила убить ее 57-летнюю дочь и 56-летнего зятя. В обмен она пообещала вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Старушка рассказала, что у нее с дочерью была личная неприязнь на почве имущественного спора. Способ убийства пенсионерку не интересовал – она готова была избавиться от своих родственников любым способом.
Мужчина сообщил о намерении старушки в полицию. Правоохранителям удалось задокументировать намерения престарелой злоумышленницы и инсценировать убийство. После того, как «киллер» сообщил старушке о том, что выполнил заказное убийство, ее задержали при передаче части оговоренной суммы.
Благодаря действиям правоохранителей удалось предотвратить убийство двух человек, отмечают в пресс-службе СКР по Свердловской области. В настоящее время сбор доказательств завершен, допрошены свидетели и потерпевшие, проведены очные ставки. В отношении обвиняемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Обвиняемая находится под домашним арестом в своей трехкомнатной квартире. Расследование дела продолжается.