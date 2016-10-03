В Приангарье мужчина неделю просидел прикованным к батарее

Жители одного из многоквартирных домов Усть-Улимска (Иркутская область) обратились с заявлением в правоохранительные органы. По словам соседей, они уже несколько дней подряд слышат, как мужчина стучит по батарее и зовет на помощь.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 29-летнего владельца квартиры, прикованного к батарее наручниками. Как рассказал потерпевший, так с ним поступил его знакомый. По словам хозяина квартиры, приятель, избив его, приковал к батарее, забрал паспорт и ключи от квартиры. Периодически злоумышленник возвращался, избивал хозяина и снова уходил.

В данный момент ведется следствие, мотивы преступления устанавливаются.