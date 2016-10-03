В эти выходные в Нововятске пропал подросток

В субботу 14-летний Максим утром направился в школу. В последний раз его видели, когда он покидал свое учебное заведение. Обеспокоенные родители обратились в правоохранительные органы.

К поискам, которыми руководили полицейские, подключились волонтеры и добровольцы. Они обзвонили всех знакомых подростка, побывали в местах, где он чаще всего бывал, прочесали территорию Нововятского района города Кирова.

В воскресенье, 2 октября, мальчик сам вернулся домой. Оказалось, что он решил погулять и забыл о времени. Когда же спохватился, оказалось, что на улице уже темно. Максим испугался и решил и вовсе не приходить домой ночевать.

Подростка увезли на медицинское освидетельствование, а потом отпустили домой.

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