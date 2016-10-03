На кировчанку напал страус

И укусил ее за ухо. Женщина, пришедшая в один из кировских контактных зоопарков со своим ребенком, подошла к вольеру со страусом. Блестевшая в ее ухе золотая сережка привлекла внимание птицы.

Страус сорвал дорогое украшение и проглотил его. Женщина держала на руках ребенка и даже не успела отшатнутся. Кировчанка пострадала: у нее порвано ухо. Женщина рассказала о случившемся с ней в группе «Вятские мамочки» в социальной сети «ВКонтакте». Причем ей объяснили, что с сережкой придется попрощаться навсегда: якобы желудок страуса способен переварить металл.

Состоящие в группе мамочки начали бурно обсуждать происшествие. Кировчанки сошлись во мнении, что у вольера должна быть установлена табличка, предупреждающая посетителей о буйном нраве и пищевых пристрастиях страусов.

Читайте также:

В Кинешме из-за брачных игр страусов пострадала осужденная женщина

Читинские страусы начали нести яйца