Следствие попросит об аресте водителя, по вине которого погибли трое пешеходов

По факту страшной аварии в Москве, унесшей жизни троих человек, было возбуждено уголовное дело. Следствие собирается ходатайствовать об аресте водителя, допустившего наезд на пешеходов.

Сообщается, что после аварии мужчине, который находился за рулем попавшего в ДТП транспортного средства, была оказана медицинская помощь, после чего он был задержан. В данный момент подозреваемый находится в отделении полиции. Поначалу автомобилист утверждал, что за рулем был не он.

По предварительной версии следствия, мужчина нарушил правила движения и не справился с управлением. В результате его машина протаранила остановку, на которой в тот момент находились люди.

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