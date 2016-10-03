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Хабаровских полицейских проверят из-за фото с пойманным серийным преступником

3 октября 2016, 09:49 [ «АН-онлайн» ]

Хабаровских полицейских проверят из-за фото с пойманным серийным преступником
Фото: globallookpress.com

Интернет-пользователи были возмущены фотографией, размещенной в социальных сетях. На снимке, предположительно, запечатлен психически нездоровый серийный преступник и несколько сотрудников правоохранительных органов города Хабаровска.

Сообщается, что 48-летний уроженец Магаданской области был признан судом невменяемым и помещен на лечение в психиатрическую клинику, откуда сбежал после трех лет пребывания там. Несколько дней спустя сотрудникам следственных органов удалось установить его местонахождение и задержать.

В данный момент правоохранительные органы города Хабаровска начали внутреннюю проверку по факту произошедшего. Полиции предстоит также проверить лечебницу, из которой был совершен побег опасного преступника, на соответствие мер безопасности.

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