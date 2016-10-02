На борту самолета, летевшего в Петербург, умерла пассажирка

На борту самолета, следовавшего по маршруту из Новосибирска в Санкт-Петербург скончалась 30-летняя пассажирка. Рейс совершил вынужденную посадку в Перми и прилетит в северную столицу с опозданием.

В воздушной гавани пациентку уже ждали медики, однако помочь пассажирке ничем не удалось.

Девушка страдала от онкологии.

По расписанию, самолет должен был приземлиться в аэропорту Пулково в 21.30 по мск, но прилетит в 22.50. Соответственно, с опозданием вылетит и обратный рейс.

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