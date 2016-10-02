На шоу в Китае погибли два канатоходца, еще один пропал без вести

Два канатоходца погибли сегодня, еще один пропал без вести, упав с высоты в одном из парков провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). В новой программе показывалось преодоление реки по канатам.

Четыре канатоходца сорвались и упали в воду. Одного из них удалось спасти.

Начато расследование, в результате которого будут установлены причины падения артистов с каната.

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