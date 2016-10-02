На московской стройке рабочий сорвался в вентиляционную шахту и погиб

На одном из строительных объектов Москвы на Пресненской набережной произошел несчастный случай. Мужчина 40 лет погиб при попытке выбросить строительный мусор. Несчастный сорвался в вентиляционную шахту.

Следствие установило, что травмы на теле погибшего соответствуют тем, что возникают при падении с высоты, сообщает «Росбалт» со ссылкой на следственные органы Главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Оперативники выяснили, что погибший рабочий нарушил технику безопасности при работе с вентиляционной шахтой. Падение произошло со второго этажа. Ведется доследственная проверка по факту данного инцидента.