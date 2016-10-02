В Италии взрыв прогремел в баре в центре Милана, есть пострадавшие

В Италии в ночь на воскресенье взрыв прогремел в баре в центре Милана. В результате взрыва пострадали 10 человек - жители квартир, расположенных по соседству с баром.

Взрыв прогремел во второй половине ночи, когда заведение уже было закрыто. Бар, в котором произошел инцидент, расположен в жилом доме. После взрыва начался пожар, и огонь охватил квартиры. Жителей дома эвакуировали.

Пострадавших госпитализировали с интоксикацией и разными степенями ожогов. Причину взрыва еще не установили. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Следствие изучает несколько версий, в том числе утечку бытового газа и намеренную организацию взрыва.

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