На окраине Калуги легковушка насмерть сбила двух человек

На окраине Калуги в воскресенье утром легковой автомобиль "Форд Фокус" насмерть сбил двух человек. Смертельное ДТП, по данным областного управления МЧС России, произошло на повороте на станцию Калуга-2 около половины девятого утра.

Спасатели сообщили о двух пострадавших. Очевидцы рассказали, что на обочине дороги лежали два трупа. На месте аварии работали оперативные службы.

По данным МЧС, для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия всего привлекалось девять человек, три единицы техники, в том числе от МЧС России по Калужской области - четыре человека, одна единица техники.

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