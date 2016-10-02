Авария произошла ранним утром 2 октября в Сандовском районе у населенного пункта Маслово Тверской области. В 06.56 сообщение о ДТП на железнодорожном переезде поступило на пульт дежурного регионального МЧС.

Пресс-служба МЧС по Тверской области сообщает, что столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-2105» и тепловоз. В ДТП погибли две женщины 33 и 24-х лет, а также пострадали двое мужчин 1991 и 1985 годов рождения - они получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы.

На место аварии выехали отделение пожарно-спасательной части №47, оперативная группа Сандовского пожарно-спасательного гарнизона, экипаж ДПС и бригада скорой медицинской помощи, передает tvernews.ru.

Сообщается, что водитель легкового автомобиля нарушил ПДД: пересек переезд без дежурного работника и врезался в следовавший грузовой поезд. От столкновения один из вагонов сошел с рельсов.







