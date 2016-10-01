39-летний мужчина умер в результате серьезной аварии с автобусом, 18 человек получили помощь в больнице, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Семеро пострадавших - мужчины моложе 20 лет.

Трое мужчин и три женщины - в возрасте от 30 до 59 и пять мужчин - старше 60. Об этом сообщает полиция Шотландии.

"Рейнджерс" в субботу в матче чемпионата Шотландии победил дома "Партик Тисл" – 2:0.

Ранее сообщалось, что в шотландском городе Глазго легковой автомобиль на полной скорости столкнулся с автобусом, в котором ехали болельщики ФК "Рейнджерс". В результате жуткой аварии пострадали десятки пассажиров.

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