В Париже специально подожгли более 50 мотоциклов

В Париже около вокзала Монпарнас неизвестный намеренно поджег стоянку мотоциклов и мотороллеров. Сгорели 56 двухколесных транспортных средств и автомобиль. Происшествие случилось в ночь на субботу.

Для тушения пожара была направлена команда из более 20 пожарных. На место происшествия прибыла полиция для обеспечения безопасности. В настоящий момент ведется расследование инцидента. В соцсетях появилось видео с места поджога мотоциклов.

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