В Германии опять бьют мигрантов

В немецком городе Шверин минувшим вечером произошла массовая драка между местными жителями и иностранцами, сообщается о ранении одного человека. В драке участвовало с двух сторон порядка сорока человек.

Драку утихомирили прибывшие наряды полиции, которые развели по сторонам конфликтующие стороны и возбудили уголовное дело по статье "нарушение общественного порядка", передает РИА Новости. Немецкие издания сообщают, что, несмотря на усиленные наряды полиции, столкновения с мигрантами происходят регулярно. Представители полиции заявляют, что в центре города постоянно собираются группы мигрантов численностью в 20-30 человек, в основном несовершеннолетние.