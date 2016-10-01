Стоматолог удалил пациенту 10 зубов за один прием, мужчина скончался

В Великобритании 53-летний мужчина с сильной зубной болью обратился к стоматологу. Вероятно, состояние полости рта у пациента было таким, что зубной врач решил удалить все гнилые зубы. И предложил удалить не четыре, на которые жаловался пациент, а сразу восемь.

Мужчина сообщил врачу, что его беспокоит еще пара зубов. Хирург-стоматолог посоветовал ему сэкономить время, вырвать сразу и их. До дома мужчина - глава многодетного семейства - добрался. Но открывшееся кровотечение остановить не смог. Вернувшиеся домой родные обнаружили его тело в луже крови. Британец скончался от потери крови.

Читайте также:

Другие происшествия

См. все новости дня

