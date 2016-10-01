В ресторане быстрого питания сети «Крошка-Картошка», что на улице Фридриха Энгельса в центре столицы, 1 октября произошла драка, после которой в больницу был госпитализирован посетитель с ножевым ранением.

38-летний посетитель точки общепита был доставлен в больницу с ножевым ранением живота и предплечья, подозреваемого в ранении мужчины разыскивает полиция, передает «Лайф».

Очевидцы сообщают, что драку у крыльца «Крошки-Картошки» затеяли две компании. В процессе потасовки один из дерущихся вытащил нож и ударил им обидчика. Известно, что дрались порядка восьми человек - по четыре человека с каждой стороны.