Жители подмосковной Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе

В Московский области жители Дубны пожаловались на резкий запах ацетона в воздухе. Жители этого подмосковного города говорят, что концентрация в воздухе ацетона такая, что «разъедает бронхи».

Люди уверены, что причиной запаха ацетона стала местная мебельная фабрика. Они попросили Роспотребнадзор и городскую администрацию проверить ситуацию, передает телеканал «360». Ответ придется ждать месяц.

Замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Игорь Ярыгин сообщил, что по обращению ведомство проведет проверку в отношении тех организаций, которые осуществляют выбросы на близлежащей площадке, с проведением замеров. После проверки подмосковный Роспотребнадзор даст оценку происходящему.

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