На ПО «Маяк» вернули на рельсы сошедший вагон, опасности не было

В минувшую пятницу, 30 сентября, на промышленной площадке ПО «Маяк» сошел с рельс транспортер, перевозящий внутри предприятия упакованные радиоактивные вещества. Люди, упаковка, контейнер и сам транспортер не пострадали, выхода в окружающую среду радиоактивных веществ не зафиксировано. Ситуацию объявили нештатной, однако уже к 19-00 сотрудники предприятия этот вагон вернули на рельсы и доставили до места назначения.

Как особо подчеркнули в пресс-службе ПО «Маяк», ситуация не являлась чрезвычайной: замеры радиационного фона показали, что радиационная обстановка находится в норме. Никакой опасности для окружающей природы, работников предприятия и жителей Челябинской области нет.