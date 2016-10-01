Автокран провалился в строительный котлован на стройплощадке в Москве на Кутузовском проспекте у действующей станции метро "Парк Победы". Машина не удержалась, поскольку ее неправильно закрепили.

Инцидент произошел при строительстве перегона метро Калининской ветки, автокран рухнул в строительный котлован, передает «Лайф». Предварительная версия случившегося – строители неправильно закрепили опоры крана, и он не удержался на краю. О состоянии крановщика-водителя известно только то, что он получил легкие ссадины и ушибы, ведется расследование обстоятельств произошедшего. На месте происшествия работают экстренные службы.