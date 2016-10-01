В Московской области в субботу около 10:30 на Ярославском шоссе произошло страшное ДТП. Недалеко от деревни Могильцы водитель бензовоза не справился с управлением автомобиля и врезался в мост.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. На месте дорожно-транспортного происшествия работают спасатели и сотрудники ГИБДД. Движение по мосту, в который врезался бензовоз, сотрудники ДПС перекрыли для грузовиков. В районе аварии образовалась многокилометровая пробка.

По предварительной версии, водитель уснул за рулем. Ни исключается, что у бензовоза были неисправности.

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