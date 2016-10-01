В Норвегии спасли россиянина, унесенного в море, но он умер в больнице

В Норвегии в Университетской больнице Хеукеланн в городе Берген скончался россиянин, которого норвежские спасатели вытащили из моря. Группа людей, в том числе россиянин, стояли на пирсе в городе Борхау в коммуне Фарсунд в губернии Вест-Агдер.

Неожиданно поднялась огромная волна, мужчину смыло и унесло прямо в холодное море. Очевидцы вызвали спасателей. Началась поисково-спасательная операция, в которой участвовали вертолет, водолазы, катера. Россиянин находился в море более часа, получил травмы.

Спасатели вытащили его из воды и на вертолете скорой помощи госпитализировали в больницу. В клинике врачи боролись за жизнь россиянина, но безуспешно. Через сутки он скончался.

В консульском отделе посольства РФ в Осло пока не подтвердили, что погиб гражданин России.

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