В Петербурге младенца родители оставили на трамвайных путях

Родители грудного младенца найдены и доставлены в отделение полиции. Известно, что отец ребенка был ранее судим. Коляску с младенцем на трамвайных путях обнаружили прохожие, которые и вызвали полицию.

Инцидент произошел в Санкт- Петербурге 30 сентября на Светлановской площади. В 19.30 в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что на трамвайных путях стоит коляска с ребенком, передает «Лайф». Сообщается, что младенец – девочка, ей примерно пять месяцев. Прохожие перевезли коляску на остановку и вызвали полицию и скорую помощь. Малышка была госпитализирована в Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей им. В.В. Цимбалина, в настоящее время ее жизнь и здоровье вне опасности.