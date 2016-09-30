Екатеринбургские сантехники взломали квартиру, чтобы заменить в ней трубы

Сантехники в городе Екатеринбурге в отсутствие хозяина взломали дверь и проникли в квартиру, чтобы заменить протекающие трубы.

Хозяин квартиры в одной из многоэтажек Екатеринбурга, вернувшись домой с работы, обнаружил взломанную входную дверь и поврежденные стены в туалете и ванной. Соседи сообщили, что в его отсутствие приходили сантехники.

Возмущенный хозяин собирается обращаться в суд с требованием возместить стоимость ремонта. В свою очередь сотрудники коммунальных служб утверждают, что предупреждали владельца о своем визите, однако дома его все равно не оказалось. Пойти на такие меры сантехников вынудила аварийная ситуация, которая могла привести к затоплению квартир, расположенных ниже.

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