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В несчастном случае на трамвайных путях в Петербурге трамвай не участвовал

30 сентября 2016, 11:59 [ «АН-онлайн» ]

В несчастном случае на трамвайных путях в Петербурге трамвай не участвовал
Фото:pixabay.com

Накануне «АН-онлайн» писали о несчастном случае, который произошел в Выборгском районе города Санкт-Петербурга. Происшествие спровоцировала группа пешеходов, перебегавшая трамвайные пути на красный свет.

Сообщалось, что двое детей в сопровождении двоих взрослых сделали попытку перебежать проезжую часть на красный сигнал светофора. При этом один из детей пострадал, попав под трамвай. Ребенок выжил, но ему потребовалась госпитализация.

Сегодня от СПб ГУП «Горэлектротранс» пришло официальное опровержение этой информации. Девочка, перебегавшая проезжую часть, пострадала из-за того, что упала на трамвайные пути, споткнувшись. При этом наезда на ребенка не произошло. Фактически трамвай не участвовал в этом происшествии.

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