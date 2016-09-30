В Уфе в результате пожара в строящемся многоэтажном доме погиб строитель. Мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул с девятого этажа объятой пламенем новостройки. Рабочий разбился насмерть.

Уфимские СМИ пишут о двух погибших в результате пожара. На место происшествия прибыли медики. Спасатели эвакуировали 10 строителей. В горящем здании осталось еще пять человек, их пытаются спасти. Из-за опасности эвакуированы дети из дошкольного учреждения, расположенного недалеко от стройки.

Как сообщил источник РИА Новости, в строящемся высотном доме на улице Зорге в Октябрьском районе Уфы загорелся утеплитель на площади порядка 100 квадратных метров. Борьбу с огнем сейчас ведут 41 человек и 17 единиц техники.

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