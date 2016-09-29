В Москве появились вандалы на экскаваторе

На постамент для цветов у мемориальной доски академику Сахарову в Москве покусились неизвестные на экскаваторе. Они зацепили ковшом экскаватора постамент для цветов и пытались погрузить его в машину.

Заведующая Архивом Сахарова Бэла Коваль сообщила СМИ, что когда сотрудники центра попросили неизвестных на спецтехнике предъявить документы, то один человек назвался работником управы города и объяснил, что выполняет требование жильцов убрать «мусор» с улицы.

Однако, человек никаких документов на уборку объектов не предъявил, да и многотонный постамент для цветов на мусор никак не тянет, поэтому постамент рабочих заставили вернуть на место.