Авария с электропоездом произошла в американском штате Нью-Джерси ранним утром, в самый час пик. Пригородный электропоезд на полном ходу врезался в железнодорожную платформу станции города Хобокен.

Несчастье случилось, когда на станции было больше всего народу, потому и пострадавших от аварии - более ста человек, передает korrespondent.net.

Серьезные повреждения были нанесены и самому перрону: поезд снес одну из опорных балок, поэтому частично обрушилась крыша железнодорожного вокзала. Спасатели провели эвакуацию пассажиров, а станция была закрыта, на месте происшествия работают экстренные службы.















