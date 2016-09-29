В башкирском зоопарке верблюд покусал беременную женщину и плевать хотел на претензии

Верблюда зовут Валя, и он точно не будет отвечать на претензии покусанной им женщины - ответят в крайнем случае сотрудники зоопарка, где Валя «работает» верблюдом. Инцидент произошел в городе Салават.

Нападение верблюда отягчается тем, что пострадавшая дама находится в положении. Данный факт довольно неожиданно прокомментировал ответственный за верблюда Владимир Айвазян, хозяин зоопарка. Он посоветовал женщине сидеть дома, раз она беременна, и не лезть к животным.

Валя уже не раз попадал в сводки как «правонарушитель», но ему все сходит… «с горбов» и плевать он хотел на людские законы. А пострадавшая Лилия Хакимова, между тем, получает регулярные уколы, лежит под капельницей и рассказывает, что гуляла по зоопарку и никого не трогала. Ну как не трогала… Увидела пасущееся на газоне животное (то есть Валю) и решила сделать с ним селфи, а верблюду это не понравилось, да так, что дама была укушена им в грудь и сбита с ног. В больницу женщину доставили в тяжелом состоянии.

Ранее Валя «прославился» тем, что сбежал из зоопарка Уфы и носился там по улицам, не замечая никого, пока его не поймали и не переправили в Салават.

Выяснилось, что Лилия не одна пострадала от верблюда-рецидивиста: другие просто не обращались в полицию. Общественность просит зоопарк упрятать верблюда хотя бы в вольер, но руководство зверинца считает, что виноваты излишне любопытные люди, а не животное.