Двое сотрудников МАДИ уволены в связи с аферой на 5 миллионов рублей

Двое сотрудников Московского автомобильно-дорожного института были уволены в связи с мошенничеством, еще двое находятся в процессе увольнения. Руководство МАДИ подтвердило этот факт.

Как было установлено, сотрудники пытались присвоить из кассы института более пяти миллионов рублей. Один из них придумал способ получить процент от суммы, которую вносят студенты, обучающиеся на платных отделениях вуза. Согласно поддельному обязательству, педагогам полагалось вознаграждение за привлечение студентов на обучение в МАДИ.

Однако при получении в кассе пяти с половиной миллионов рублей обман был раскрыт. Педагогам грозит наказание за мошенничество.

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