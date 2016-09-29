Модельное агентство в Туле оказалось борделем

Сотрудники правоохранительных органов города Тулы задержали 47-летнего местного жителя, подозреваемого в организации занятий проституцией под видом модельных агентств. По данным следствия, на туляка работали шестнадцать моделей из Тулы и Москвы.

Как стало известно в ходе следствия, сутенер проводил кастинги, чтобы подбирать девушек для последующего вовлечения в занятия проституцией. Кроме того, он организовывал показы и конкурсы красоты, чтобы продемонстировать клиентам моделей, оказывающих интимные услуги. Каждый день подозреваемый лично отвозил девушек к клиентам.

В данный момент против туляка возбуждено уголовное дело.

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