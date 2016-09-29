В центре Москвы автобус протаранил дом

В центре Москвы сегодня утром автобус врезался в стену здания. Инцидент произошел во 2-м Вражском переулке, недалеко от улицы Плющиха.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автобуса потерял управление, и автобус протаранил "пограничные столбы" и стену дома. Вероятно, у водителя автобуса случился инсульт. Другие люди в результате ДТП не пострадали. Очевидцы вызвали ГАИ и бригаду "скорой помощи".

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место аварии и устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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