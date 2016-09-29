В Екатеринбурге задержали "черных геологов" с партией самоцветов
29 сентября 2016, 11:51 [ «АН-Екатеринбург» ]
«Черные геологи» в Екатеринбурге пытались продать изумруд весом почти в один килограмм в ресторане. В этот момент их и задержали оперативники.
Сделка совершалась вчера, 28 сентября. В ресторане собрались девять мужчин. По информации СМИ, все они были люди серьезные – с большими деньгами и травматическими пистолетами. Здесь они собрались, чтобы обсудить куплю-продажу драгоценных камней, добытых нелегальным путем. Главным предметом торга был изумруд весом 1,255 кг.
В разгар сделки, около 14:20, в ресторан зашли оперативники и задержали всех присутствующих. На месте происшествия были изъяты крупная сумма денег, четыре травматических пистолета с патронами и сами драгоценные камни. Стоимость самого большого изумруда, по оценкам специалистов, составляет свыше 2,295 млн рублей.
Сообщают, что за бандой «геологов» правоохранители следили больше года, и только вчера их удалось задержать.