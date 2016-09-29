В Тверской области пропала 21-летняя Екатерина Смирнова. Девушка ушла из дома в поселке Красномайский Вышневолоцкого района и не вернулась. Ее ищут уже третью неделю.

Поисками Кати занимаются полиция и добровольцы поискового отряда "Сова".

Приметы Екатреины Смирновой: рост 170 см, темные прямые волосы до плеч, худощавое телосложение, карие глаза. Особые приметы: отсутствует шестой верхний зуб слева. На девушке была черная кожаная куртка, черные лосины, серая футболка с изображением собаки, белые кроссовки с розовыми вставками.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просят сообщить в полицию.

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