В Сахаровском центре неизвестный залил краской фотографии войны на Украине

В Москве в среду неизвестный мужчина в музее и общественном центре имени Андрея Сахарова облил краской работы, представленные на выставке белорусского фотографа, посвященные войне на Украине.

После того, как посетитель Сахаровского центра распылил краску на снимки бойцов ВСУ, он сбежал из музея. Повреждены фотоработы победителей конкурса "Прямой взгляд" Александра Васюковича и Сергея Лойко.

В центр вызвали полицию. Злоумышленника задержать не удалось. На странице Сахаровского центра в Facebook появилось сообщение: "Фотография дает возможность увидеть войну, а вместе с ней и горе, страдание и смерть. Однако есть люди, отравленные ненавистью, из-за которых публичный разговор о трагедии войны становится невозможным".

По данным РЕН-ТВ, фотографии краской залил художник, кандидат философских наук Антон Беликов, возмутившийся тем, что на фото каратели, устраивавшие провокации в Крыму и предлагавшие уничтожить ДНР и ЛНР, изображены светлыми людьми на цветущих полях. Автор фото, снявший украинских нацистов, Александр Васюкович объяснил, что таким образом он хотел остановить конфликт в Донбассе.

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